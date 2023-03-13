Об этом сообщают росСМИ, информирует 24 Канал. Рупоры Кремля отмечают, что кровавый диктатор на следующей неделе посетит с рабочей поездкой один из "российских регионов".

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Поскольку на следующей неделе исполняется девять лет с момента "воссоединения" России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой,

– пишут вражеские пропагандисты.

Также, по данным росСМИ, у главного захватчика – Путина запланированы международные контакты. Впрочем, официальных сообщений Кремля по поводу участия диктатора в мероприятиях во временно оккупированном Крыму не было.

Кстати говоря Перед Крымским мостом растянулась огромная пробка на 3 километра