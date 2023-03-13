Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал. Рупори Кремля зазначають, що кривавий диктатор наступного тижня відвідає з робочою поїздкою один із "російських регіонів".

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Оскільки наступного тижня виповнюється дев'ять років з моменту "возз'єднання" Росії та Криму, логічно припустити, що будуть і події, пов'язані з цією датою,

– пишуть ворожі пропагандисти.

Також, за даними росЗМІ, у головного загарбника – Путіна заплановані міжнародні контакти. Втім, офіційних повідомлень Кремля з приводу участі диктатора в заходах у тимчасово окупованому Криму не було.

До речі Перед Кримським мостом розтягнувся величезний затор на 3 кілометри