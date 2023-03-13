Ввечері 12 березня на під'їзді до Кримського мосту з боку Краснодарського краю утворився затор. Судячи з трафіку, станом на 2:30 ночі за українським часом машини досі стоять. Про це пише 24 Канал.
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Що трапилось
Російські пабліки близько 9 вечора 12 березня почали повідомляти, що на під'їзді до Кримського мосту з боку Росії утворився затор завдовжки 3 кілометри. Причина цьому – технічка несправність на одному з пунктів огляду.
Водії повідомили журналістам, що на в’їзді на Кримський міст зламався рентген, яким перевіряють весь транспорт.
Судячи з трафіку на Google maps, вночі рентген досі не полагодили та новий не підвезли – машини досі стоять у 3 кілометровому заторі.
Затори перед Кримським мостом вночі на 13 березня / Скриншот
Росіяни перевіряють всі авто на рентгені після вибухів на Кримському мосту
- 8 жовтня близько 6 години ранку 8 жовтня на Керчинському мосту трапився потужний вибух, що серйозно пошкодило частину мосту.
- В Росії заявили, що вибухівка була всередині однієї з вантажівок. Цікаво, що напередодні у Кремлі неодноразово запевняли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст.
- Спершу російські ЗМІ почали писати, що так трапилось, тому що фуру не заганяли на рентген. Згодом версія змінилася й ФСБ Росії показали свою "майстерність" фотошопу заявивши, що рентген таки є. Проте, після аналізу експертів стало очевидно, що це малюнок.
- Але, вочевидь, вибухи так налякали окупантів, що тепер на рентген заганяють абсолютно всі автівки. Чи дієвий такий метод захисту від "бавовни" – покаже час.