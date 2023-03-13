Ввечері 12 березня на під'їзді до Кримського мосту з боку Краснодарського краю утворився затор. Судячи з трафіку, станом на 2:30 ночі за українським часом машини досі стоять. Про це пише 24 Канал.

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Що трапилось

Російські пабліки близько 9 вечора 12 березня почали повідомляти, що на під'їзді до Кримського мосту з боку Росії утворився затор завдовжки 3 кілометри. Причина цьому – технічка несправність на одному з пунктів огляду.

Водії повідомили журналістам, що на в’їзді на Кримський міст зламався рентген, яким перевіряють весь транспорт.

Судячи з трафіку на Google maps, вночі рентген досі не полагодили та новий не підвезли – машини досі стоять у 3 кілометровому заторі.



Затори перед Кримським мостом вночі на 13 березня / Скриншот

Росіяни перевіряють всі авто на рентгені після вибухів на Кримському мосту