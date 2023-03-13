Вечером 12 марта на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка. Судя по трафику, по состоянию на 2:30 ночи по украинскому времени машины до сих пор стоят. Об этом пишет 24 Канал.

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Что случилось

Российские паблики около 9 вечера 12 марта начали сообщать, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны России образовалась пробка длиной 3 километра. Причина тому – техническая неисправность на одном из пунктов обзора.

Водители сообщили журналистам, что на въезде в Крымский мост сломался рентген, которым проверяют весь транспорт.

Судя по трафику на Google maps, ночью рентген до сих пор не починили и новый не подвезли – машины до сих пор стоят в 3-километровой пробке.



Пробки перед Крымским мостом ночью на 13 марта / Скриншот

Россияне проверяют все авто на рентгене после взрывов на Крымском мосту