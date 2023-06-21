Естественно, есть те, которые думают, что этого не нужно делать. На самом деле очень нужно. Об этом в эксклюзивном стриме 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Оккупанты и предатели напуганы
Исполнители, которых большинство успокаивают. Мол, все в порядке, "Россия здесь навсегда". Они чувствуют себя более или менее спокойно. Хотя все чаще прилетают беспилотники, работает ПВО. Все понимают, что ВСУ еще даже к перешейку не подошли.
По словам Тизенгаузена, коллаборанты в Крыму испугались, что россияне опрокидывают войска с Херсонского направления на Запорожское и Донецкое. Они убеждены: в Херсонской области сошла вода, сейчас все высохнет, силы убираются, а оттуда – прямой путь на Крым.
И они запаниковали, что ВСУ пойдут на них. Это их немного испугало, что, кстати, плюс. Вообще они давно там не чувствуют себя в безопасности,
– рассказал политтехнолог.
Те, кто в высоких чинах, понимают, что Крым – это только вопрос времени. Они думают, что в момент подхода ВСУ к перешейку останется два варианта: либо Путин нанесет ядерный удар, либо все договорятся, и Крым не сдадут.
Россияне сильно не разгоняются бежать, потому что сидят там на должностях. Кроме того, если сильно разогнаться, можно попасть в предатели. Но на кухнях все перешептываются. Между "до Крыма никогда не дойдут" и "когда до Крыма дойдут, начнут договариваться, Путин что-нибудь сделает" - присутствует четкая разница. И она заметна уже сейчас.
Тизенгаузен о панике в Крыму: смотрите видео
Взрывы в Крыму: последние новости
- Крымские партизаны 21 июня повредили железнодорожное полотно в Феодосийском районе. Оккупационные власти отметили, что движение поездов пришлось временно приостановить.
- На Евпаторийском шоссе 19 июня взорвался автомобиль с российскими оккупантами. В результате инцидента погиб так называемый "помощник вицепремьера" Запорожской области Владимир Епифанов.
- Вечером 18 июня сообщили о громких взрывах на севере Крыма. Также речь шла о автоматные очереди и движение вертолетов.
- Российские оккупанты 15 июня заявили о якобы дежурной атаку беспилотников. Врагу примарились 9 беспилотников.
- В Кировском районе полуострова 11 июня взорвали железнодорожные пути. Ими враг перегонял технику на материковую часть Украины.