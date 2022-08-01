У россии был еще один Мариуполь 78 лет назад

В Польше сегодня отмечают годовщину начала Варшавского восстания – того самого, которое длилось более двух месяцев, в котором погибло более 200 тысяч человек.

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А красная армия (на чью помощь повстанцы рассчитывали и тогда глупые, как дырявый сапог, и до сих пор не сильно поумневшие – теперь уже наши! – альянты) все это время выжидала под Варшавой, пока город превратится в кучу руин.

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В интервью "Газете Выборчей" Норман Дэвис сравнил с точки зрения российской тактики Варшаву и Мариуполь – отметив, между прочим, что сила украинцев, по сравнению с поляками-1944, не только в том, что мы имеем действующее государство и миллионную армию, но и в том, что, в отличие от Армии Крайовой 1944 года, принимаем свои военные решения самостоятельно.

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Иными словами, языком академического британского историка Норман Дэвис сказал: "Слава ВСУ". Так что ценим, что имеем, да. И учимся извлекать урок не только из своей истории.

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