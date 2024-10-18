Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Свобода" Петр Кузик, добавив, что оккупанты хотели захватить Рубежное до 9 мая. Кроме живой силы, россияне значительно преобладали в технике.

Смотрите также Враг звереет и бросает новые силы, – комбат описал ситуацию на Северском направлении

Как происходил выход из города

Петр Кузик рассказал, что на пике противостояния город обороняли 300 украинских воинов. Против них стояли тысячи оккупантов. Именно в Рубежном комбат с бойцами попал в круговое окружение. В штабе их заверили, что есть план по выходу.

План сработал по-другому. Однако подмога приехала. Это была броня, на которой военные пробивались назад, выходили из окружения, забирали раненых и погибших.

На этапе маневра выхода мы не потеряли ни одного человека. Это невероятная операция была. Немного истерическое состояние у меня было, потому что это впервые. Я не знал, что в таких ситуациях делают,

– рассказал командир батальона "Свобода".

Он добавил, что штаб, который в то время им руководил, в частности командир с позывным "Кривбаз", – его до сих пор все уважают. Ведь в критический момент бойцы чувствовали, что о них никто не забыл, не оставил на произвол судьбы.

Они связались с нами, показали "план А", "план Б", альтернативный путь, показали, где можно переходить реку, где пробиваться и так далее. Сказали, что приедет броня и чтобы мы не переживали,

– отметил Сергей Кузик.

Раненые выходили пешком. В общем все выглядело, как в голливудских фильмах. Шла колонна, облепленная пехотинцами, которые уже бегают с РПГ, пытаясь нанести поражение. А колонна огрызается из ручных пулеметов.

"Такие ситуации сейчас можно вспоминать с улыбкой, но, с другой стороны – геройства пехоты это всегда просчеты командования, планирования или неправильная информация", – подытожил комбат.