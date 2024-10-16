Были моменты, когда военным приходилось работать на 270°. Но как рассказал 24 Каналу командир батальона "Свобода" Петр Кузик, сейчас удалось немного улучшить положение.

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Враг звереет и не планирует останавливаться

Подразделения на Северском направлении стоят так называемым выступом. Это усложняет оборону. Если работать от передней линии, то это одно дело, а бойцам приходится "крутиться" и держать втрое больший периметр, чем надо.

Логистика также достаточно тяжелая, пути простреливаются, иногда туда доходят ДРГ противника, которые приходится уничтожать. В целом этот участок фронта всегда был непростым.

Ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

Хотя медийно это направление так часто не звучит, но по наступлению оккупантов оно не отличается. Осложняется ситуация на любой линии – то же самое сразу происходит и на Северском участке. Более того, враг не может пробить ее уже второй год.

От этого он звереет, бросает новые силы и пытается любой ценой "срезать" этот выступ и улучшить тактическое положение. Пока нам удается сдерживать врага, наносить ему серьезные поражения,

– рассказал командир батальона "Свобода".

К сожалению, Украина также несет потери, ситуация сложная, а враг не планирует останавливаться. Оккупанты работают советскими методами, но вносят элементы, которые изучили, глядя на работу ВСУ. Поэтому нельзя сказать, что у них противника плохая тактика.