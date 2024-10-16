Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона "Свобода" Петр Кузик, добавив, что все эти вещи помогают им держать оборону на Северском направлении. Именно там сейчас практически нет продвижения врага, его удается держать на рубежах.

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Как удается более года удерживать позиции

Конечно, на фронте сейчас ощутимый серьезный дефицит средств, но, например, отсутствие мин военные пытаются компенсировать количеством дронов. Недостаток артиллерийских снарядов – дронами дальнего боя.

Также на способность держать позиции влияет опыт бойцов, ведь говорится не о подразделении с новобранцами, а о людях, которые с начала полномасштабного вторжения прошли адские бои.

Если говорить о нашем подразделении, то после Киева, Ирпеня, мы работали в Рубежном, Северодонецке, под Горловкой, Бахмутом, поэтому новых "сюрпризов" враг не может для нас подготовить,

– рассказал Петр Кузик.

Он добавил, что не стоит преуменьшать действия пехоты на тех направлениях, где враг уже вклинился. Это влияет на продвижение, а также истощенность подразделений, их несвоевременное пополнение боеприпасами. Поэтому факторов наступления оккупантов очень много.

"У нас тоже были моменты, когда мы достаточно большой ценой стабилизировали ситуацию. Было такое, что через позицию от нас стояли вражеские позиции. Выдержать такое наступление, а затем стабилизировать территорию – это далось большой ценой", – добавил командир батальона "Свобода".

Большая проблема ВСУ на фронте

Делать прогнозы довольно трудно, потому что украинское войско стоит в обороне и имеет дефицит почти всего. В таких условиях приходится кооперироваться с соседними подразделениями, делиться боеприпасами, информацией.

Во многих ситуациях приходится действовать нестандартно. Новый опыт, инновации – это хорошо, но есть определенные вещи, которые просто необходимо обеспечить. Например, серьезной проблемой является то, что пехота слабо прикрыта по всей линии фронта.

Есть большие пробелы с прикрытием пехоты от вражеских дронов. По сравнению с врагом мы слабо прикрываем бойцов РЭБами, пехота почти не прикрыта контрбатарейной борьбой,

– подчеркнул командир батальона "Свобода".

Когда начинаются артналеты, пехота остается практически один на один. Причина этого проста – нет боекомплекта и достаточного количества пушек для контрбатарейной борьбы. В артиллерии тоже существенные дефициты.

Но в таких условиях пехотинцы показывают высочайший уровень героизма, выносливости и стойкости. Он не просто заоблачный, а недосягаемый для натовских сил и солдат любых стран. Я не преувеличиваю. Мы выполняем задачи на грани возможного,

– подчеркнул командир.

Он добавил, что страну надо защищать, но наши военные вынуждены работать от минимальных запасов того, что им необходимо. Есть серьезные недостатки в артиллерии, оборудовании, разведывательных средствах. Враг четко знает все недостатки и пользуется этим.