Россия взяла в заложники двух энергетиков ЗАЭС, – Зеленский во время встречи с Гросси

Россия еще в начале полномасштабного вторжения оккупировала Запорожскую атомную электростанцию. Президент Украины рассказал, что она до сих пор держит персонал в заложниках.

Владимир Зеленский сказал, что Россия взяла в заложники двух украинских энергетиков, которые работали на ЗАЭС. Об этом он заявил во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет 24 Канал.

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Их посадили в тюрьму

По словам Зеленского, заложников бросили за решетку, потому что якобы у них был какой-то украинский контент и их телефоны.

Президент подчеркнул, что для нас очень важно вернуть их из плена. Гендиректор МАГАТЭ отреагировал на эту информацию.

Он пообещал сделать все, "чтобы улучшить ситуацию". Он отметил, что планирует очень скоро посетить ЗАЭС и надеется продолжить работу там.

Я полностью согласен с тем, что сказал президент, что ЗАЭС – очень чувствительный вопрос ... МАГАТЭ, как беспристрастная международная организация, которая отвечает за атомную безопасность, будет там, чтобы давать советы, чтобы решить вопрос,

– подчеркнул он.

Россия неоднократно использовала оккупированную ЗАЭС для ядерного шантажа и угроз.