Мир не поможет, – инженер Запорожской АЭС назвал два сценария действий оккупантов

российские оккупанты продолжают обстрелы и провокации на ЗАЭС. Враг пытается шантажировать мир ядерной опасностью.

российские оккупанты решили удержать оккупированные территории всеми возможными способами. Кроме усиления своей группировки на юге кремль решил прибегнуть к ядерному шантажу, совершенно не беспокоясь о последствиях.

Читайте также Погиб работник ЗАЭС, – мэр Энергодара рассказал подробности провокативного обстрела россиян

Действия россиян на ЗАЭС очень опасны, но мир просто наблюдает

BBC удалось пообщаться с одним из инженеров оккупированной атомной станции. Он сообщил, что дальнейшая деятельность россиян может развиваться по двум сценариям, и оба крайне опасны для ЗАЭС.

Первое, что могут попытаться сделать оккупанты – это перебить все линии подачи напряжения, идущие от станции. В результате это приведет к остановке ЗАЭС.

Но мы не можем просто выключить станцию. Требуется очень много энергии, чтобы питать насосы для охлаждения реактора,

– объяснил инженер.

Второе, что могут сделать россияне, это взорвать машинный зал на работающем энергоблоке. Инженер заверил – работники готовы к каждой внештатной ситуации и будут операционно реагировать.

Вместе с тем следует понимать, что речь идет о ядерном топливе, крайне опасном даже в случае отработки. Перегретое топливо может привести к выбросу ядерных газов в атмосферу и воду. Также может случиться выброс радиоактивных изотопов разных металлов с очень длительным периодом полураспада. Если случится беда – не поможет уже ни одна мировая поддержка.

Помощи от мира в этой ситуации нет. Каждый год к нам приезжают миссии МАГАТЭ и других международных организаций по атомной энергетике. Но когда случилось такое, они все стоят в стороне. Максимум, что мы слышим, это слова о "глубокой обеспокоенности",

– возмутился инженер.

Смотрите также – кадыров отправил в Украину очередную партию "тикток-воинов": видео