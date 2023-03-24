Оккупационные власти России начали эвакуацию из Крыма, – ГУР
Источник:ГУР МО
"Хлопок" часто посещает временно оккупированный Крым. Украина вернет полуостров. Тем временем испуганные оккупационные власти уже сбегают с полуострова.
Андрей Юсов – представитель ГУР Министерства обороны Украины – рассказал: местные жители уже услышали предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. По словам Юсова, говорится о тех, кто сотрудничал с оккупационными властями.
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Для того чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время,
– заметил Юсов.
Он отметил: всем, кто работает на Россию, в ближайшее время действительно лучше уехать с территории украинского Крыма. Первым убегает российское командование.
В частности, российское командование активно продает недвижимость на захваченном украинском полуострове и увозит семьи.
Между тем рядовых оккупантов успокаивают, что "все под контролем". В то же время, это воспринимается уже как мем.
Захватчики уже строят защитные сооружения
- Российские оккупанты в Крыму уже строят защитные сооружения. Денис Чистиков – заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму – рассказал, что оккупанты боятся "хлопка". Российские военные скапливаются подальше от материковой части.
- Фортификационные сооружения уже строят в глубине полуострова. К примеру, вблизи Феодосии.