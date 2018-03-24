Оккупационные войска России укрепляют позиции и усиливаются техникой, пользуясь "перемирием"

Оккупанты продолжают совершенствование своих позиций (как в первой линии, так и во второй) в инженерном отношении. Кроме того, отмечается проведения ряда перегруппировок и усиление оккупационных формирований на отдельных участках линии фронта.

Об этом сообщает "Информационное сопротивление". В частности противник продолжает укреплять и усиливать северный фас Дебальцевского узла обороны в районе Светлодарской дуги. В районе Новогригорьевки отмечается появление новых единиц бронетехники (4 БМП-1/2 и 1 МТ-ЛБ).

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Также отмечен подвоз боекомплектов несколькими КамАЗами со стороны Углегорска в сторону поселка Калиновка (речь идет о минометные мины и боеприпасы к гранатометам).

Оккупанты усилили свое подразделение, обороняющегося по рубежу высота 206.9 – Белая Каменка несколькими единицами бронетехники (в районе Белой Каменки наблюдалась пара окопанных БМП-1 и 1 МТ-ЛБ), еще 3 единицы БМП-1 наблюдались в районе юго востоку от Петровского, замаскированные в посадке (рассредоточены)

4-й отбн 2-го АК (бывший танковый батальон "Август") повторно отправляется на полигон для проведения учений. Согласно планам, кроме других вопросов, будет отрабатываться вопросы применения танков совместно с артиллерией.

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В 7-й омсбр после последних "дружественных подрывов" на ручных гранатах – очередное служебное расследование. Командный состав в очередной раз проводит "плотную воспитательную работу", особенно на первой линии позиций противника.