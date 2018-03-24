04:42
24 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-9°C
2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
  • вівторок
    5°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 березня
Вєсті.UA. Саб-Зіро проти Порошенка. Допомога друзів високопосадовців
Вєсті.UA
21:14, 23 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Окупаційні війська Росії зміцнюють позиції і посилюються технікою, користуючись "перемир'ям"

48 Читать новость на русском
Бойовики російських окупантів
Бойовики російських окупантів

Окупанти продовжують вдосконалення своїх позицій (як в першій лінії, так і в другій) в інженерному відношенні. Крім того, відзначається проведення ряду перегрупувань і посилення окупаційних формувань на окремих ділянках лінії фронту.

Про це повідомляє "Інформаційний спротив". Зокрема противник продовжує зміцнювати й посилювати північний фас Дебальцевського вузла оборони в районі Світлодарської дуги. В районі Новогригорівки відзначається поява нових одиниць бронетехніки (4 БМП-1/2 та 1 МТ-ЛБ).

Читайте також: Обстріли на фронті: Штаб АТО розпочинає службову перевірку

Також відзначено підвезення боєкомплектів декількома КамАЗами з боку Вуглегірська в сторону селища Калинівка (мова йде про мінометні міни та боєприпаси до гранатометів).

Окупанти посилили свій підрозділ, який обороняється по рубежу висота 206.9 – Біла Кам'янка декількома одиницями бронетехніки (в районі Білої Кам'янки спостерігалася пара окопаних БМП-1 та 1 МТ-ЛБ), ще 3 одиниці БМП-1 спостерігалися в районі на південний схід від Петровського, замасковані в посадці (розосереджені);

4-й отбн 2-го АК (колишній танковий батальйон "Август") повторно відправляється на полігон для проведення навчань. Згідно з планами, крім інших питань, буде відпрацьовуватися питання застосування танків спільно з артилерією.

Читайте також: "Здай документи командиру": проросійські бойовики на Донбасі продовжують безпрецедентну акцію

У 7-й омсбр після останніх "дружніх підривів" на ручних гранатах – чергове службове розслідування. Командний склад в черговий раз проводить "щільну виховну роботу", особливо в першій лінії позицій противника.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Мегаміста: магніт для людей та грошей
23 березня, 21:58 Мегаміста: магніт для людей та грошей
Андрій Доценко 457
Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
23 березня, 19:00 Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
3583
З-під матрацу – на благо своє та економіки: що корисно знати про корпоративні облігації
23 березня, 18:01 З-під матрацу – на благо своє та економіки: що корисно знати про корпоративні облігації
Яніна Ткачук 387
В яких регіонах України святкувати Великдень найдешевше: дані науковців
23 березня, 17:02 В яких регіонах України святкувати Великдень найдешевше: дані науковців
817
У Савченко высокие покровители и уже очень давно
23 березня, 17:02 У Савченко высокие покровители и уже очень давно
Блог Соцмережі 6916
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук