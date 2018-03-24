Окупаційні війська Росії зміцнюють позиції і посилюються технікою, користуючись "перемир'ям"

Окупанти продовжують вдосконалення своїх позицій (як в першій лінії, так і в другій) в інженерному відношенні. Крім того, відзначається проведення ряду перегрупувань і посилення окупаційних формувань на окремих ділянках лінії фронту.

Про це повідомляє "Інформаційний спротив". Зокрема противник продовжує зміцнювати й посилювати північний фас Дебальцевського вузла оборони в районі Світлодарської дуги. В районі Новогригорівки відзначається поява нових одиниць бронетехніки (4 БМП-1/2 та 1 МТ-ЛБ).

Читайте також: Обстріли на фронті: Штаб АТО розпочинає службову перевірку

Також відзначено підвезення боєкомплектів декількома КамАЗами з боку Вуглегірська в сторону селища Калинівка (мова йде про мінометні міни та боєприпаси до гранатометів).

Окупанти посилили свій підрозділ, який обороняється по рубежу висота 206.9 – Біла Кам'янка декількома одиницями бронетехніки (в районі Білої Кам'янки спостерігалася пара окопаних БМП-1 та 1 МТ-ЛБ), ще 3 одиниці БМП-1 спостерігалися в районі на південний схід від Петровського, замасковані в посадці (розосереджені);

4-й отбн 2-го АК (колишній танковий батальйон "Август") повторно відправляється на полігон для проведення навчань. Згідно з планами, крім інших питань, буде відпрацьовуватися питання застосування танків спільно з артилерією.

Читайте також: "Здай документи командиру": проросійські бойовики на Донбасі продовжують безпрецедентну акцію

У 7-й омсбр після останніх "дружніх підривів" на ручних гранатах – чергове службове розслідування. Командний склад в черговий раз проводить "щільну виховну роботу", особливо в першій лінії позицій противника.