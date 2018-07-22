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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Оккупационные войска России вели прицельный огонь по украинским защитникам, – штаб

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Сутки на Донбассе
Сутки на Донбассе / Фото из открытых источников

На протяжении прошлых суток, 21 июля, российские оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, в том числе 2 раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

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Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Причепиловки, Майорска, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Талаковки и Широкина. Наряду с этим противник в районах Лебединского и Талаковки применил 82-мм минометы.

Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия,
– подчеркнули в штабе.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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