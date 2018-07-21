В Харькове задержали диверсанта, который пытался попасть в поезд из гранотомета

В Харькове на железнодорожной станции "Основа" задержали диверсанта. Он пытался осуществить выстрел в поезд, который перевозил горючее и оснащение для украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина за умышленное убийство человека. Родом из оккупированного Донецка, но в последнее время он проживал на Харьковщине. Мужчину завербовали пророссийские наемники так называемого министерства государственной безопасности "ДНР".



Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина



Задержанный родом из оккупированного Донецка



Мужчину завербовали пророссийские наемники

У злоумышленника изъяты гранатомет и четыре боевые гранаты

Его задачей было подорвать грузовой поезд с помощью реактивного противотанкового гранатомета, который перевозил горючее и оснащение для украинских армейцев в зоне проведения Операции объединенных сил. У злоумышленника изъяты гранатомет и четыре боевые гранаты с запалами. Теперь задержанного будут судить за диверсию.

Напомним, что в течение суток 20 июля ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Так, боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.