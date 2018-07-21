20:11
21 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
23°C 18°C
  • воскресенье
    24°C 18°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Харькове задержали диверсанта, который пытался попасть в поезд из гранотомета

510 Читати новину українською
В Харькове задержали диверсанта, который пытался попасть в поезд
В Харькове задержали диверсанта, который пытался попасть в поезд / Фото из открытых источников

В Харькове на железнодорожной станции "Основа" задержали диверсанта. Он пытался осуществить выстрел в поезд, который перевозил горючее и оснащение для украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: В Штабе ООС заявили, что пророссийские боевики частично снизили активность на Донбассе

Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина за умышленное убийство человека. Родом из оккупированного Донецка, но в последнее время он проживал на Харьковщине. Мужчину завербовали пророссийские наемники так называемого министерства государственной безопасности "ДНР".

Харків Поліція Затримання Диверсант
Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина

Поліція Затримання Диверсант
Задержанный родом из оккупированного Донецка

Поліція Затримання Диверсанти
Мужчину завербовали пророссийские наемники

У злоумышленника изъяты гранатомет и четыре боевые гранаты

Его задачей было подорвать грузовой поезд с помощью реактивного противотанкового гранатомета, который перевозил горючее и оснащение для украинских армейцев в зоне проведения Операции объединенных сил. У злоумышленника изъяты гранатомет и четыре боевые гранаты с запалами. Теперь задержанного будут судить за диверсию.

Напомним, что в течение суток 20 июля ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Так, боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Оружие
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
сегодня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 573
Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
сегодня, 18:00 Чому у МОЗ почали активно вивчати умови контрактів ректорів медвишів
Тетяна Мартинюк 57
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
сегодня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 135
Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
сегодня, 13:06 Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины
471
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
сегодня, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 820
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
 11 октября 2017 , 11:58
Сумасшедшие бабушки и дедушки: как развлекаются пожилые люди
 24 мая 2015 , 07:31
Издевательства террористов. Комбат "Правого сектора" рассказал, как его пытали в плену
 21 мая 2015 , 15:17
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук