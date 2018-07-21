У Харкові затримали диверсанта, який намагався поцілити у потяг із гранотомета

У Харкові на залізничній станції "Основа" затримали диверсанта. Він намагався здійснити постріл у поїзд, який перевозив пальне та оснащення для українських військових.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Читайте також: У Штабі ООС заявили, що проросійські бойовики частково знизили активність на Донеччині

Зловмисником виявився раніше судимий чоловік за умисне вбивство людини. Родом з окупованого Донецька, але останнім часом він проживав на Харківщині. Чоловіка завербували проросійські найманці так званого міністерства державної безпеки "ДНР".



Зловмисником виявився раніше судимий чоловік



Затриманий родом з окупованого Донецька



Чоловіка завербували проросійські найманці



У зловмисника вилучено гранатомет та чотири бойові гранати

Його завданням було підірвати вантажний потяг за допомогою реактивного протитанкового гранатомета, який перевозив пальне та оснащення для українських армійців в зоні проведення Операції об'єднаних сил. У зловмисника вилучено гранатомет та чотири бойові гранати із запалами. Тепер затриманого судитимуть за диверсію.

Нагадаємо, що впродовж доби 20 липня ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Так, бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.