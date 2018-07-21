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У Харкові затримали диверсанта, який намагався поцілити у потяг із гранотомета

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У Харкові затримали диверсанта, який намагався поцілити у потяг
У Харкові затримали диверсанта, який намагався поцілити у потяг / Фото з відкритих джерел

У Харкові на залізничній станції "Основа" затримали диверсанта. Він намагався здійснити постріл у поїзд, який перевозив пальне та оснащення для українських військових.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Зловмисником виявився раніше судимий чоловік за умисне вбивство людини. Родом з окупованого Донецька, але останнім часом він проживав на Харківщині. Чоловіка завербували проросійські найманці так званого міністерства державної безпеки "ДНР". 

Харків Поліція Затримання Диверсант
Зловмисником виявився раніше судимий чоловік

Поліція Затримання Диверсант
Затриманий родом з окупованого Донецька

Поліція Затримання Диверсанти
Чоловіка завербували проросійські найманці


У зловмисника вилучено гранатомет та чотири бойові гранати

Його завданням було підірвати вантажний потяг за допомогою реактивного протитанкового гранатомета, який перевозив пальне та оснащення для українських армійців в зоні проведення Операції об'єднаних сил. У зловмисника вилучено гранатомет та чотири бойові гранати із запалами. Тепер затриманого судитимуть за диверсію.

Нагадаємо, що впродовж доби 20 липня ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Так, бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Теги: Новини України Збройні Сили України Зброя Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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