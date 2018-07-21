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У Штабі оприлюднили, якими зухвалими діями відзначилися бойовики на Донбасі минулої доби

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Доба 20 липня на Донбасі: 29 обстрілів з боку бойовиків, 3 воїнів ЗСУ поранено
Доба 20 липня на Донбасі: 29 обстрілів з боку бойовиків, 3 воїнів ЗСУ поранено / Соцмережі

Упродовж доби 20 липня ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Так, бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил у своєму традиційному звіті.

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За даними українських військових, проросійські найманці вели прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Новомихайлівки, Богданівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Широкиного та Водяного.

Крім того, як підкреслюється у дописі, противник у районі Гнутового застосував 120-міліметровий міномет, а захисників Павлополя обстріляв протитанковими керованими ракетами. Водночас у районі Красногорівки зафіксовано роботу ворожої снайперської групи.

Додамо, що внаслідок активних бойових дій ворога три захисники України отримали поранення. Щодо табору ворога, то за даними розвідки, один окупант загинув і ще одного було поранено.

"Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я", – наголошують у Штабі.

Також військові зазанчають, що упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки: втрат серед бійців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що на Луганщині бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Зброя Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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