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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Штабе обнародовали дерзкие действия боевиков на Донбассе за прошедшие сутки

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Сутки 20 июля на Донбассе: 29 обстрелов со стороны боевиков, 3 воинов ВСУ ранены
Сутки 20 июля на Донбассе: 29 обстрелов со стороны боевиков, 3 воинов ВСУ ранены / Соцсети

В течение суток 20 июля ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Так, боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в своем традиционном отчете.

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По данным украинских военных, пророссийские наемники вели прицельный огонь по защитникам Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Авдеевки, Красногоровки, Березового, Марьинки, Новомихайловки, Богдановки, Лебединского, Павлополя, Талаковки, Гнутова, Широкина и Водяного.

Кроме того, как подчеркивается в сообщении, противник в районе Гнутова применил 120-миллиметровый миномет, а защитников Павлополя обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами. В то же время в районе Красногоровки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.

Добавим, что в результате активных боевых действий врага три защитники Украины получили ранения. Насчет лагеря врага, то по данным разведки, один оккупант погиб и еще один был ранен.

"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", – отмечают в штабе.

Также военные отмечают, что в течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Причепиловки и Авдеевки: потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на Луганщине боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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