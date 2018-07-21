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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Российские оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ

17 Читати новину українською
ОБСЕ в Украине
ОБСЕ в Украине / ОБСЕ

На Донбассе под обстрел российских оккупантов попал беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"Вечером 18 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил во дворе завода в н. п. Хрустальный пулемет Калашникова (7,62 мм), за которым стоял один человек, а рядом с ним – еще три человека, и зафиксировал, как из него открыли огонь в направлении БПЛА", – говорится в отчете.

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Также миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

В Луганской области констатировали уменьшение количества нарушений, в то же время отметив увеличение количества взрывов, а именно – 11.

19 июля наблюдатели заметили 5 гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и самоходную гаубицу (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полигоне в Мирном.

Теги: Война на Донбассе ОБСЕ Новости Украины
Источник: 24 Канал
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