Російські окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ

На Донбасі під обстріл російських окупантів потрапив безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Луганській області.

Про це мовиться у звіті ОБСЄ.

"Увечері 18 липня БПЛА СММ дальнього радіусу дії виявив у дворі заводу в н. п. Кришталевий кулемет Калашникова (7,62 мм), за яким стояв один чоловік, а поруч з ним – ще троє людей, і зафіксував, як з нього відкрили вогонь у напрямку БПЛА", – мовиться у звіті.

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Також місія зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області.

У Луганській області констатували зменшення кількості порушень, в той же час зазначивши збільшення кількості вибухів, а саме – 11.

19 липня спостерігачі помітили 5 гаубиць (Д-30 Жаба, 122 мм) і самохідну гаубицю (2С1 Гвоздика, 122 мм) на полігоні у Мирному.