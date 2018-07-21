У Штабі ООС заявили, що проросійські бойовики частково знизили активність на Донеччині

У суботу, 21 липня, з початку доби бойовики відкривали вогонь по позиціях ООС 4 рази, зокрема біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки.

Про це повідомляється у брифінгу прес-центру Операції об'єднаних сил.

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Зазначається, що проросійські бойовики частково знизили активність на Авдіївському, Волноваському напрямках та в районі населеного пункту Піски.

У штабі ООС зауважили, що найбільше напруження спостерігається навколо населеного пункту Мар'їнка. Там противник активізував вогневий вплив та діяльність диверсійно-розвідувальних груп з метою мінування та нанесення втрат підрозділам ЗСУ.

За минулу добу загалом зафіксовано 29 обстрілів, з яких 28 були прицільними. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано в період з 20:00 до 23:00, найактивніші дії ворога зафіксовано на Донецькому та Маріупольському напрямках,

– повідомили у штабі.

Також у штабі ООС повідомили про збільшення застосування станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Зафіксовано використання окупантами протитанкових керованих ракет, в тому числі й щодо прикордонних нарядів, а також застосування снайперських груп", – зазначено у повідомленні прес-центру.

Дивіться відео: Брифінг штабу Операції об'єднаних сил

Нагадаємо, що впродовж доби 20 липня ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Так, бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.