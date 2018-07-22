Окупаційні війська Росії вели прицільний вогонь по українських захисниках, – штаб
Упродовж минулої доби, 21 липня, російські окупаційні війська 15 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників, у тому числі 2 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє прес-служба штабу Операції Об'єднаних сил.
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Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Причепилівки, Майорська, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки та Широкиного. Поряд із цим, противник у районах Лебединського та Талаківки застосував 82-мм міномети.
Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я,
– підкреслили у штабі.
Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.