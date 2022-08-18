Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка российского издания "Важные истории" Екатерина Фомина. По ее словам, даниил фролкин служил в 64 бригаде российской армии, которую должны были перебросить на Херсонское направление.

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Почему оккупант признался

Бывший военнослужащий не очень-то хотел отправляться на встречу с Вооруженными Силами Украины. Его новой мотивацией стал страх, что его "опять бросят в ад" и не позволят уволиться.

Поэтому вместе со своими коллегами оккупант самовольно покинул временное место дислокации. По словам корреспондентки, это первое подобное признание.

С точки зрения журналистики, мы не принимаем (во внимание – 24 канал) признание военнопленных, потому что люди находятся в условиях, когда они не могут выбирать, что говорить,

– отметила российская журналистка.

В отличие от пленных, на момент разговора оккупант был свободен. А уже к моменту согласования материала даже уволился из рядов российской армии.

Это действительно уникальный случай. Я не знаю, будут ли еще признания именно такого уровня, но военные уже начинают с нами связываться,

– рассказала Фомина.

Она заверила, что все происходившее внутри 64 бригады россияне подтверждают, а иногда "предоставляют еще более страшные детали".

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Сколько оккупантов удалось идентифицировать

Благодаря расследованию удалось идентифицировать еще 4 российских военных, которые были причастны к событиям в селе Андреевка Киевской области. Оккупанты фотографировались на телефоны местных жителей Татьяны и Леонида Удодов, поэтому их удалось верифицировать с помощью систем распознавания лица.

По словам Фоминой, также удалось идентифицировать россиянина, которого, вероятно, во время пьяной стычки ликвидировали свои же. Но имен оккупантов, совершавших зверства на Киевщине, известно гораздо больше.

В ходе разговоров, изучения социальных сетей действительно удалось найти больше имен и подтверждений того, что и другие российские военные были на территории Андреевки,

– отметила российская журналистка.

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На что жалуются россияне

Фомина рассказала, что состояние военных в российской армии действительно критическое. оккупанты жалуются, что их силой отправляют воевать против Украины, не предоставляют отпуска и рвут заявления на увольнение.

По ее словам, российские военнослужащие жалуются на жестокость собственных командиров, якобы они прибегают к физической расправе, когда оккупанты пытаются написать заявление на увольнение. Также на территории временно оккупированной Луганской области есть тюрьмы для тех, кто отказывается идти на войну.

Они (русские – 24 канал) не понимают, что это за война, для кого она и против кого они воюют,

– рассказала российская журналистка.

Она отметила, что у оккупантов нет понимания того, зачем они воюют, как и осознания того, что "в Украине действительно нет нацистов". В большинстве своем они просто недовольны собственным положением и считают, что "их просто бросили свои же".

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Что известно о признании оккупанта

Данила Фролкина и его коллег идентифицировали по фотографиям, которые они оставили в одном из украденных телефонов.

Оккупант признался в своих преступлениях журналистам. Свое решение аргументировал тем, что делает это ради пацанов, которых после нескольких месяцев участия в войне снова хотят отправить на фронт.

Он рассказал уже традиционную для российских военных историю о том, как не знал, что направляется на войну в Украину. Также оккупант подтвердил, что российские солдаты занимались мародерством в Киевской области.

Еще в июне Офис генпрокурора заочно объявил фолкину подозрение в нарушении законов и обычаев ведения войны. По данным ведомства, он убил мирного жителя Андреевки, угнал автомобиль у другого жителя и украл медали у ветерана Второй мировой войны.