Да, в разведке обнародовали перехваченный разговор, где один из захватчиков плачет, что танков уже не хватает. Очевидно, что все из-за огромных потерь у врага.
Кстати "У нас так много потерь, что по телевизору не покажут": перехвачен разговор оккупанта
российское телевидение лжет
Говорит, что "танки мрут", в его подразделении осталось 11 солдат из 30. россиянин рассказывает знакомому, что по телевидению показывают ложь. Конечно, пропагандисты значительно уменьшают свои потери.
Что по телевизору, я тебе говорю – сплошное на**алово,
– говорит захватчик.
Денег не платят
россиянин жалуется и на зарплаты. Говорит, что за 2 месяца получил 80 тысяч рублей вместо 400 тысяч. Боевые не платят, ведь по спискам оккупанты "находятся в Москве". Таким образом государство-агрессор экономит на выплатах для своих солдат.
Однако россиянин добавляет, что дальше, чем за часть, эта информация не выходит – все скрывают.
Воевать некому, стреляют по своим
Оккупант говорит, что россияне бегут с войны. Воевать в его части некому. Кроме того, он ругает свое руководство и собственную артиллерию, потому что бьют по своим.
"Нас *башут даже свои, арта ху**ит, прямо, бывает, по нам", – признается захватчик.
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