Сразу оговоримся, что дальше не рекомендуем читать и слушать людям с уязвимой психикой. К сожалению, верх цинизма оккупантов не знает границ. И перехваченный сотрудниками СБУ разговор это еще раз доказывает.

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Война для оккупантов – "вечеринка"

Причем российский военный в телефонном разговоре сказал именно так, как поет та самая блондинка, которая когда-то была участницей "ВИА Гра". Это вам напоминание о том, что оккупанты слушали музыку, которую исполняли звезды из Украины где-то во время гастролей в России, а после этого они приезжают убивать наших людей.

В телефонном разговоре российский военный рассказывает, что им отдали приказ добивать раненых украинцев. Что оккупанты и делали. Но они не просто стреляли в беззащитных, а буквально наслаждались возможностью причинять боль.

Еще раз напоминаем, что дальше речь идет о свидетельстве чрезмерной жестокости со стороны россиян. Если вы не уверены, что хотите это читать, не делайте этого.

Убивал голыми руками вместе с сообщником

Российскому военному пришло в голову перерезать горло раненным. Это поначалу немного поразило его собеседницу, но не надолго. Вот прямая речь:

– Ты что, еще кому-то горло перерезал? – спрашивает она.

– Да, это с самого начала было. Ну, третий – четвертый день "вечеринки", – обыденным тоном отвечает оккупант.

– Ты вот скажи, тебе захотелось и ты перерезал? Нет, чтобы его просто убить, ты его мучил?

– Почему я мучил его? Просто перерезал горло. Ну, когда я еще человеку горло перережу, я так подумал…

– (Собеседница смеется) Б**дь. Ну, что же у тебя фантазии такие извращенные, а?

– Но никому не рассказывай.

Оккупант хвастается пытками раненых украинцев: смотрите видео

В течение четырех месяцев российские военные приезжают воевать в Украину осознанно. Они не только уничтожают гражданскую инфраструктуру, сравнивая целые города и села с землей. Они еще и наслаждаются совершёнными убийствами.

Оккупанты получили приказ стрелять по гражданским в Мариуполе

СБУ накануне выложила видео с допросом российского военного. Он рассказал, что командиры призывали действовать на опережение. Мол, напасть на Украину необходимо до того, как наше государство сделает это первым.

Заметим, что пленник – уроженец Крыма. Он во время допроса рассказал, что по городу вместе с другими бойцами совершили 400 минометных обстрелов. Во время разговора со стражами порядка враг сетовал, что не знал, по каким именно целям он стреляет. Более того, он сам путается в показаниях, регулярно повторяя мантру о ничего "не знал".

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