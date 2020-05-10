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Оккупант обстрелял украинские позиции на фронте: в штабе ООС сообщили последствия

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Оккупант обстрелял украинские позиции на фронте
Оккупант обстрелял украинские позиции на фронте / Getty Images

Подразделения оккупационных войск России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и 10 мая 2020 года в очередной раз обстреляли позиции ООС.

Об этом Операция объединенных сил сообщила на своей официальной странице в Фейсбук.

Интересно Военные мощно ответили на огонь пророссийских оккупантов: что известно о потерях врага

Отметили, что враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам возле Орехового.

В результате один военнослужащий получил ранения и еще трое – боевые травмы. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли ответный прицельный огонь по позициям оккупантов. Сейчас точные потери оккупанта неизвестны.

Боевики активизировались. Коротко:

  • 7 мая: в селе Богдановка (подконтрольное Украине) камера зафиксировала 5 боеприпасов, прилетевших из-за пределов зоны разведения войск недалеко от Петровского (оккупированная территория).
  • 8 мая: недалеко от Петровского наблюдатели слышали более 20 очередей из крупнокалиберного пулемета. По предварительным расчетам, стреляли в пределах 5 км от участка разведения войск
  • 8 мая: 4 членов вооруженных формирований заметили недалеко от южного края участка разведения. Еще 3 боевиков вышли на участок разведения и направились в северном направлении.

Среди других зафиксированных нарушений:

  • В Горловке вооруженные формирования задержали наблюдателей ОБСЕ.
  • В Сигнальном, что на Донетчине, обстрелами повредили дома.
  • Возле Лебединского, что на Донетчине, беспилотник зафиксировал 50 противотанковых мин.
  • Боевики запретили доступ наблюдателей к блокпостам.

окуповані території
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
 

Автор: Мария Лелека
Теги: Украина – Россия Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины
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