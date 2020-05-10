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Окупант обстріляв українські позиції на фронті: у штабі ООС повідомили наслідки

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Окупант обстріляв українські позиції на фронті
Окупант обстріляв українські позиції на фронті / Getty Images

Підрозділи окупаційних військ Росії вкотре порушили режим припинення вогню та 10 травня 2020 року вкотре обстріляли позиції ООС.

Про це Операція об’єднаних сил повідомила на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

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Зазначили, що ворог відкрив вогонь із протитанкового ракетного комплексу по українських захисниках поблизу Оріхового.

Внаслідок цього один військовослужбовець отримав поранення та ще троє – бойові травмування. Їх оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Наразі стан їх здоров’я задовільний.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили у відповідь прицільний вогонь по позиціях окупантів. Наразі точні втрати окупанта невідомі.

Бойовики активізувались. Коротко:

  • 7 травня: у селі Богданівка (підконтрольне Україні) камера зафіксувала 5 боєприпасів, що прилетіли з меж зони розведення військ неподалік Петровського (окупована територія).
  • 8 травня: неподалік Петровського спостерігачі чули понад 20 черг з великокаліберного кулемета. За попередніми розрахунками, стріляли у межах 5 кілометрів від ділянки розведення військ
  • 8 травня: 4 членів озброєних формувань помітили неподалік південного краю ділянки розведення. Ще 3 бойовиків вийшли на ділянку розведення і попрямували у північному напрямку.

Серед інших зафіксованих порушень:

  • У Горлівці збройні формування затримали спостерігачів ОБСЄ.
  • У Сигнальному, що на Донеччині, обстрілами пошкодили будинки.
  • Поблизу Лебединського, що на Донеччині, безпілотник зафіксував 50 протитанкових мін.
  • Бойовики заборонили доступ спостерігачів до блокпостів.

окуповані території
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Марія Лелека
Теги: Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини України
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