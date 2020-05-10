Окупант обстріляв українські позиції на фронті: у штабі ООС повідомили наслідки

Підрозділи окупаційних військ Росії вкотре порушили режим припинення вогню та 10 травня 2020 року вкотре обстріляли позиції ООС.

Про це Операція об’єднаних сил повідомила на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

Цікаво Військові потужно відповіли на вогонь проросійських окупантів: що відомо про втрати ворога

Зазначили, що ворог відкрив вогонь із протитанкового ракетного комплексу по українських захисниках поблизу Оріхового.

Внаслідок цього один військовослужбовець отримав поранення та ще троє – бойові травмування. Їх оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Наразі стан їх здоров’я задовільний.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи штатне озброєння, відкрили у відповідь прицільний вогонь по позиціях окупантів. Наразі точні втрати окупанта невідомі.

Бойовики активізувались. Коротко:

7 травня: у селі Богданівка (підконтрольне Україні) камера зафіксувала 5 боєприпасів, що прилетіли з меж зони розведення військ неподалік Петровського (окупована територія).

8 травня: неподалік Петровського спостерігачі чули понад 20 черг з великокаліберного кулемета. За попередніми розрахунками, стріляли у межах 5 кілометрів від ділянки розведення військ

8 травня: 4 членів озброєних формувань помітили неподалік південного краю ділянки розведення. Ще 3 бойовиків вийшли на ділянку розведення і попрямували у північному напрямку.

Серед інших зафіксованих порушень:

У Горлівці збройні формування затримали спостерігачів ОБСЄ.

У Сигнальному, що на Донеччині, обстрілами пошкодили будинки.

Поблизу Лебединського, що на Донеччині, безпілотник зафіксував 50 протитанкових мін.

Бойовики заборонили доступ спостерігачів до блокпостів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

