Оккупант попытался сообщить зазомбированным родственникам правду: СБУ перехватила разговор

Российские оккупанты, прибывшие на территорию Украины с оружием, начинают понимать, что вызволять здесь некого, а их будет ждать только одно – смерть. Правда, объяснить это своим родственникам им не удается.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупанта с родными. Зазомбированные россияне больше доверяют пропагандистам, а не своим детям и знакомым.

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Мать не верит сыну

Оккупант в разговоре с матерью попытался убедить ее, что в Украине нет ядерного оружия, секретных лабораторий и других объектов больной фантазии россиян. Впрочем, его потуги интеллект россиянки не воспринял – она даже взбесилась.

Вы там такие все политически неподготовленные, что хочется приехать и пиз**лей вам дать,

– заявила рашистка.

Похоже на то, что предстоящая потеря сына будет беспокоить ее меньше, чем выдуманная пропагандистами "опасность".

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