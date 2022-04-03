Россияне сознательно уничтожают мирное население

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко заявил, что у оккупантов бесчеловечное отношение к украинскому народу.

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Оккупант – всегда и везде оккупант. Поэтому говорить, что какое-то человеческое отношение у них к украинскому народу – я не могу,

– заявил Кириленко.

Он отметил, что на человеческое отношение врага нельзя рассчитывать. По словам главы Донецкой ОВА, россияне сознательно уничтожают мирное население, как в Мариуполе.

"То, как они себя ведут и что они делают с мирным населением и мирными городами. В первую очередь это Мариуполь, который уничтожен именно ими с четким пониманием, что это жилые дома, объекты инфраструктуры. Им понятно, что врага там нет", – сказал Кириленко.

Он также обратил внимание, что российский враг оправдывает свои убийства фейками, мол, "там находятся националисты". Именно такая версия у российской пропаганды об обстреле роддома в Мариуполе.

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