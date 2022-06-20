Об этом свидетельствует телефонный разговор кафиров со своей женой. Ее перехватили сотрудники СБУ.

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Воровать оккупантам разрешил Путин

Начал русский захватчик с традиционных жалоб. Мол, его старшина наворовал и телевизоров, и стиральных машин, и дорогой гриль привез. Вот и он ужасно захотел себе что-нибудь приличное привезти с войны.

Тем более что грех этого не сделать, если благословение дал сам Владимир Путин. Он же подписал указ, в котором кражи во время войны не считаются преступлением, а значит, никто не будет наказан. Настоящий праздник для бойцов из "второй армии мира", чье оснащение местами слишком отрицательное.

То есть, короче, не карается уголовно то, что мы мародерим. Это позволено. Путин это разрешил. Указ давал, что мародерство разрешено...,

– рассказывает восторженно оккупант.

В то же время, он жалуется, что именно это создает высокую конкуренцию среди военных. Мол, все с бешеной скоростью нагребают, что только можно взять с собой.

Оккупант не может насладиться украинской обувью

Он решил подойти к этому вопросу с другой стороны. Не нагребать технику, а обеспечить себя военной экипировкой. Такой "бизнес-план", но хоть беспокоится о своей безопасности и комфорте. А все потому, что для "спецоперации" нужно было самому себе покупать. А денег, как вы помните, у России нет, но они там держатся.

Оккупант составил "бизнес-план" по мародерству на войне: смотрите видео

Я сижу в этих (ворованных – 24 канал) берцах, а они, знаешь, будто чешки, б**ть. Ну просто чешки,

– рассказывает он.

В то же время вспоминает ощущения от русских, которые весят несколько килограммов. То, признается кафиров, у наших нога не потеет, все продувается, ведь ткань здесь вентиляционная. Чудеса инженерии, не что иное.

Теперь же он грезит плитоноской. Ведь понимает, что в любой момент может прилететь от украинских военных. А оно обязательно прилетит.

Военный медик взял в плен кафиров-мародеров

К слову, таких желающих воровать украинскую форму продолжают ловить. Вот, военный медик взял в плен восемь кафиров . Пока наши защитники возились с позициями, бойцы "второй армии мира" решили их обчистить.

В какой-то момент к вещам решил вернуться военный медик, но увиденное его ошеломительно. В вещах, которые привезли нашим военным на смену, уверенно копались захватчики. Он не растерялся и схватил всех. После чего командир щедро поливал их бранью за то, что позволили себе обуть его новенькие берцы.

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