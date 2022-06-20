Про це свідчить телефонна розмова окупанта зі своєю дружиною. Її перехопили співробітники СБУ.

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Красти окупантам дозволив Путін

Почав російський загарбник з традиційних скарг. Мовляв, його старшина собі накрав і телевізорів, і пральних машин, і дорогий гриль привіз. От і він страшенно захотів собі щось пристойне привезти з війни.

Тим паче гріх цього не зробити, якщо благословення дав сам Володимир Путін. Він ж підписав указ, у якому крадіжки під час війни не вважаються злочином, а отже – ніхто не буде покараний. Справжнє свято для бійців з "другої армії світу", чиє оснащення місцями аж занадто від'ємне.

Тобто, коротше, не карається кримінально те, що ми мародеримо. Це дозволено. Путін це дозволив. Указ давав, що мародерство дозволене...,

– розповідає захоплено окупант.

Водночас він бідкається, що саме це створює високу конкуренцію серед військових. Мовляв, усі з шаленою швидкістю нагрібають, що лише можна взяти з собою.

Окупант не може натішитись українським взуттям

Тож він вирішив підійти до цього питання з іншого боку. Не нагрібати техніку, а забезпечити себе військовим екіпіруванням. Такий собі "бізнес-план", але хоч турбується про свою безпеку та комфорт. А все тому, що для "спецоперації" потрібно було самому собі все купувати. А грошей, як ви пам'ятаєте, у Росії немає, але вони там тримаються.

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Я сиджу в цих (крадених – 24 канал) берцах, а вони, знаєш, ніби чешки, б**ть. Ну просто чешки,

– розповідає він.

Водночас пригадує відчуття від російських, які важать по кілька кілограмів. То, зізнається окупант, у наших нога не пітніє, усе продувається, адже тканина тут вентиляційна. Дива інженерії, не що інше.

Тепер же він марить плитоноскою. Бо ж розуміє, що у будь-який момент може прилетіти від українських військових. А воно неодмінно прилетить.

Військовий медик взяв у полон окупантів-мародерів

До слова, таких охочих цупити українську форму продовжують ловити. От, військовий медик узяв у полон вісьмох окупантів. Поки наші захисники порались на позиціях, бійці "другої армії світу" вирішили їх обчистити.

В якийсь момент до речей вирішив повернутись військовий медик, але побачене його приголомшливо. У речах, які привезли нашим військовим на зміну, впевнено копирсались загарбники. Він не розгубився та схопив їх усіх. Після чого командир ще щедро поливав їх лайкою за те, що дозволили собі взути його новенькі берці.

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