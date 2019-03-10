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      Оккупант Гиркин продает медаль за оккупацию Крыма с интересным изображением Путина

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      Игорь Стрелков-Гиркин в начале конфликта на Донбассе
      Игорь Стрелков-Гиркин в начале конфликта на Донбассе / EPA

      Один из первых оккупантов Украины Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на продажу медаль, которую он получил за незаконный захват Россией Крыма в 2014 году. Стартовая цена награды составляет 1 миллион рублей (по последнему курсу от НБУ, около 400 тысяч гривен).

      Соответствующий лот под номером 382 появился на сайте аукционной фирмы "Монеты и медали". В его описании говорится, что медаль диаметром в 51,2 миллиметра изготовлена из золота 750 пробы.

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      "Сохранность – отличная, медаль вложена в оригинальную коробку из полированного дерева. Интересный и очень редкий артефакт новейшей истории. Медаль является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого, ее вручали лицам, которые внесли наибольший личный вклад в "возвращение" Крыма в Россию. Представленный экземпляр медали был присуждены Игорю Стрелкову – государственному, военному и политическому деятелю, публицисту и писател ", – убеждают организаторы аукциона.

      Путін, Крим, медаль, Гіркін, Стрєлков
      Аверс медали, которую Гиркин получил за оккупацию Крыма

      Награда имеет порядковый номер 4, кому принадлежат первые три – неизвестно. На ее аверсе изображен действующий российский президент Владимир Путин в образе римского императора, а на реверсе – карта Крыма.

      Путін, Крим, медаль, Гіркін, Стрєлков
       

      Реверс медали, которую Гиркин получил за оккупацию Крыма

      В СМИ распространяют комментарий Стрелкова-Гиркина, в котором тот подтвердил факт вручения этой медали. Ее он получил весной 2014 года – до начала событий на Донбассе. Продажу награды он объясняет материальными проблемами и тем, что не испытывает к ней пиетета, поскольку она – не государственная и не боевая. Однако, по его словам, изображенного на ней Путина он "откровенно презирает". На данныц момент журналистам 24 канала не удалось подтвердить подлинность этого комментария.

      Путін, Крим, медаль, Гіркін, СтрєлковКомментарий Стрелкова-Гиркина относительно медали за оккупацию Крыма

      Кто такой Игорь Стрелков?
      Его настоящее имя – Игорь Всеволодович Гиркин. Родился он 17 декабря 1970 году в Москве. Стал известным в начале противостояния Украины и России на Юго-Востоке (весна 2014 года). В частности, он причастен к захвату Верховной Рады АР Крым. Также Стрелков-Гиркин командовал штурмом фотограмметрического центра в Симферополе (в результате погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Кокурин) и был руководителем российской диверсионной группировки в Симферополе. По информации СМИ, он был куратором переговоров самопровозглашенного "премьер-министра Крыма" Сергея Аксенова с российским руководством.

      После оккупации Крыма Гиркин перебрался на Донбасс, где возглавляемый им отряд, прибывший из России, захватил в апреле того же года города Славянск и Краматорск Донецкой области. С 16 мая по 14 августа 2014 года занимал должность "министра обороны" фейковой "ДНР". На Донбассе он еще организовал незаконное блокирование военнослужащих 25-й отдельной воздушно–десантной бригады ВДВ ВСУ в Славянске 16 апреля 2014 года. Группа под руководством Гиркина организовала и похищение, пытки и убийство депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, студента КПИ Юрия Поправка и участника Евромайдана Юрия Дяковского.

      Украина в отношении Стрелкова-Гиркина начала уголовное производство по факту организации похищения человека, пыток и умышленного убийства, а также совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведение диверсионно-подрывной деятельности и организации массовых беспорядков на территории Украины. Он объявлен в розыск. Гиркину вменяютт создание террористической организации и осуществление терактов в Украине.

      Кроме того, как российский "доброволец" Гиркин участвовал в сепаратистских выступлениях в Приднестровье в июне-июле 1992 года и выполнял специальные задачи в ряде регионов России. По данным правозащитников, в 2001 году, будучи офицером 45-го разведывательного полка специального назначения, был причастен к серии похищений людей в Чечне, в районе поселков Хатуни, Махкеты и Тевзени. Похищенные лица до сих пор считаются пропавшими без вести.

      Что известно о Благотворительном фонде Василия Великого?
      Его основатель – российский предприниматель Константин Малофеев. Украина и Евросоюз обвиняли его в финансировании пророссийских боевиков на востоке Украины через эту организацию. На сайте фонда нет упоминаний о том, что он выдавал такую ​​награду.

      В 2017 году во время дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным Гиркин заявлял, что войну на Донбассе начал именно он, а деньги на это взял в Крыму.

      "Я могу сказать, что оружие я взял в Крыму, там же взял и очень небольшие деньги, которые у меня были, достаточно небольшие. А на другие вопросы я как офицер просто не могу и не буду отвечать, потому что ответ на этот вопрос лишит меня моей офицерской чести", – убеждал оккупант.

      В 2014 году, бывший руководитель боевиков Донбасса также уверял, что спусковой крючок войны все-таки нажал он.

      Если бы наш отряд не перешел границу, в результате все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы закончилось. Практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд. Мы смешали все карты на столе. Все! И с самого начала мы начали воевать серьезно,
      – говорил Гиркин.

      КАКИМИ ГРОМКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТМЕТИЛСЯ СТРЕЛКОВ–ГИРКИН:
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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