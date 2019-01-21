Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"

20 січня в Москві пройшла акція протесту проти передачі Японії островів Південних Курил. Серед організаторів мітингу – Ігор Гіркін-Стрєлков і його рух "Новоросія", а також члени ліворадикальної організації "Лівий фронт".

Учасники мітингу висловили недовіру російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову щодо збереження суверенітету Росії над Курилами.

Показово, що 22 січня, президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе мають провести переговори на яких, серед інших, буде поставлене питання про укладання мирного договору.



Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе / Фото kremlin.ru

Примітно, що свого часу Гіркін заявляв, що на президента РФ Володимира Путіна чекає або розстріл, або тюремне ув'язнення за зраду інтересів Росії.

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Утім, не дивлячись на гучні заяви і акції Гіркіна, російські спецслужби його не чіпають, тому що він вигідний Кремлю. По суті, вся "опозиційна" діяльність з його боку – це так звана димова завіса, "білий шум". Критика Гіркіна в основному спрямована не стільки на Путіна, скільки на його оточення або інших учасників так званої "російської весни" – Олексія Бородая, Владислава Суркова і Ігоря Безлера. Саме їх торпедують за допомогою Гіркіна-Стрєлкова. І поки він проявляє себе в такому статусі, у нього є карт-бланш на ті чи інші висловлювання. Реальної ж ваги Гіркин не має.



Ігор Гіркін-Стрєлков / Фото Новости сегодня

Ще в 2014 році його відсунули від фінансових потоків і не дали реалізувати "наполеонівські плани" по створенню фейкової "Новоросії". Хоча сам Гіркін в інтерв'ю газеті "Завтра" заявляв про те, що спусковий гачок війни натиснув саме він. За словами терориста, якби його загін не перейшов кордон, в результаті все б скінчилося, як у Харкові, як в Одесі.

Вже після його повернення на територію РФ, той же Бородай розповідав про сподівання Гіркіна щодо оцінки його "послуг" на державному рівні – генеральськими погонами або орденом. А коли цього не сталося, останній став у позу і почав критикувати російське керівництво, і своїх поплічників по окупації Донбасу. Природно – під контролем російських спецслужб.

Примітно, що Ігор Гіркін починав свою співпрацю з ФСБ, будучи агентом, впровадженим в середу російських націоналістів і монархістів. За словами Бородая, він так добре працював в цій якості, що потім став офіцером російських спецслужб. "Слово "агент" в даному контексті в російській мові має синонімом слово "стукач",

– зауважив Бородай.

Щоб не допустити об'єднання добровольців, імперців і інших "ветеранів" війни на Донбасі в одну структуру (потенційно – партію), Кремлю потрібен Гіркін і йому подібні персонажі. Їх періодично стравлюють між собою, іноді дозволяючи видати ряд негативних висловлювань на адресу путінського режиму. Кремль використовує відомий принцип "Розділяй і володарюй!".

Загалом, поки Гіркін вигідний чинній російській владі – йому дозволятимуть щось говорити і навіть як би протестувати. Але як тільки ідея створення квазіреспублік "ЛДНР" відпаде, наприклад, буде прийнято рішення про їх входження до складу України на умовах РФ, він і йому подібні стануть не тільки не потрібними, але й небезпечними. І їх ліквідують, як це зробили вже з багатьма нещодавніми "героями" самопроголошених "ЛДНР".

Кремлю не потрібна людина з бойовим досвідом, яка користується підтримкою в певних колах, що мають подібний військовий досвід. Скоріше, Гіркіна очікує доля генерала Рохліна – активного учасника невдалої спроби військового заколоту проти президента Єльцина, знайденого застреленим на своїй дачі.

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Втім, до популярності Рохліна Гіркін явно не дотягує. До нього є багато питань, в тому числі щодо втечі зі Слов'янська. Примітно, що Безлер в одному з інтерв'ю охарактеризував Гіркіна, як амебно-боягузливу істоту, що не має військової освіти. Пізніше Безлер заявив, що тримав Гіркіна голим в лазні і відправив його в Донецьк в камуфляжі своєї дружини, і в її футболці.

Що стосується його виклику в Генпрокуратуру на п'ятому році війни, то складається враження, що наша ГПУ просто боїться "спровокувати" Росію. А ось Слідчий комітет РФ з ударною регулярністю штампує фейкові справи проти українських військових, які нібито обстрілюють мирні населені пункти на лінії умовного розмежування. На жаль, загальна державна політика щодо ситуації на Донбасі – страусина. Голову в пісок, а там, дивись, все якось саме собою минеться.

І ситуація з викликом Гіркіна на допит – лише ланка в загальному ланцюгу невиразних дій.

Нагадаю, нещодавно Генеральна прокуратура України повідомила, що викликає на допит колишнього "міністра оборони" терористичної організації "ДНР" Ігоря Гіркіна. Його викликають на допит як підозрюваного у кримінальному провадженні №22014000000000286 від 25 липня 2014 року за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) Кримінального кодексу України.

17 січня прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) не з'явився на допит до Генеральної прокуратури України.