Росія масово вивозить з Донбасу українське вугілля

Скільки українського вугілля щороку вивозить Росія з окупованих районів Донбасу?

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що щороку Росія вивозить з окупованих територій Донбасу 2,8 мільйона тонн вугілля.

З частини окупованого Донбасу РФ щороку незаконно вивозить 2,8 мільйона тонн антрацитового вугілля, його вартість у перерахунку складає 288 мільйонів доларів, – зазначив Черниш.

Крім того, голова МінТОТ розповів про схеми вивезення незаконно видобутого вугілля з окупованих районів Луганської і Донецької областей до портів різних країн.

За словами Черниша, порт "Азов" Ростовської області, з якого вийшло з вугіллям затонуле біля Туреччини судно, за останні роки збільшив перевалку вугілля на 50%. Аналогічна ситуація і в сусідніх портах Росії.

Читайте також: Засланий козачок: прихвостень Медведчука домовився із Пушиліним про зраду "ДНР"

Утім, за інформацією польської газети Dziennik. Gazeta Prawna, починаючи від березня 2017 року до липня 2018 року, тільки Туреччина купила 2,3 мільйонів цього вугілля.

Варто зазначити, що після того, як польське видання звернулося до дипломатичних установ щодо їхніх дій з блокування купівлі місцевими фірмами вугілля з окупованої частини Донбасу, влада Туреччини заявила, що розслідує інформацію щодо ввезення антрациту з окупованих районів Сходу України.

В свою чергу, керівник групи ІС Дмитро Тимчук заявив, що в 2017 році вивіз вугілля з ОРДЛО в Ростовську область становив 1 595 625 тонн на суму $63,140 млн, що становило $54,7 за 1 тонну вугілля, то тільки за 1 квартал 2018 року в РФ поставлено 747 103 тонн на суму $25,81 млн ($34,54 за 1 тонну вугілля).

Тобто, за 2018 рік, за інформацією Тимчука, з окупованих територій було вивезено вугілля на суму $100 млн. Нагадаю, голова МінТОТ оцінює вартість вивезеного вугілля у 288 мільйонів доларів.

В той же час, голова компанії "ДТЕК" Максим Тимченко заявив, що загальний обсяг проданого вугілля з окупованого Донбасу тільки в країни ЄС складає близько 2 мільйонів тонн.

За нашою інформацією, загалом з окупованої території Донбасу туди (до країн ЄС — ред.) відправлено до 2 мільйонів тонн антрациту. Польські компанії придбали близько 300 тисяч тонн, – повідомив він.

За словами представника компанії ДТЕК Антона Гончарука, в Росію через неконтрольовані ділянки кордону щомісяця вивозиться 400-500 тисяч тонн вугілля. Частина вугілля експортується в треті країни, частина – використовується в Росії.

В червні 2017 року виконувач обов'язків гендиректора компанії "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук повідомив, що на вугільних підприємствах компанії (на тимчасово окупованій території) планували видобути 8 мільйонів тонн товарного антрациту.

Із 8 мільйонів тонн – 1 мільйон тонн планували вивезли звідти. Ще близько 2 мільйонів тонн вони (бойовики) вивезуть на Старобешівську ТЕС. Залишається близько 5 мільйонів тонн – це профіцит, який у них є, і його треба кудись подіти, – розповів Сахарук.

Варто зазначити, що у вересні 2017 року заступник міністра економіки РФ Сергій Назаров заявив, що щомісячно з окупованих територій Донбасу бойовики відправляють у РФ приблизно 1 млн тонн вугілля. Надалі отримане вугілля Росія реекспортує у треті країни.

В такий спосіб Росія допомагає наповнити бюджети самопроголошених "республік" для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню.

Вони розв'язують усі свої проблеми із соціальною інфраструктурою, бюджетом і пенсіями, – зазначив Назаров.

Нагадаю, у червні 2018 року головна військова прокуратура розпочала розслідування за фактом реалізації незаконно видобутого на окупованих територіях Луганської і Донецької областей вугілля.

Читайте також: Бої за Донецький аеропорт: у мережі опублікували досі не бачене відео