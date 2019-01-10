Бої за Донецький аеропорт: у мережі опублікували досі не бачене відео

В інтернет виклали унікальний відеозапис, на якому зафіксовані бої за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках. Ці кадри зняв боєць 93-ї бригади Олексій Болдирєв з позивним "Малюк", який загинув 9 грудня 2015 року на Донеччині.

Відео з назвою "Аеропорт. Хроніка кіборга" з’явилося на YouTube-каналі BABYLON'13.

"З часом багато подій втрачають свою вагу. Втім, це не стосується боїв за Донецький аеропорт, які відбувалися взимку 2014-15 рр. Унікальна хроніка бійця 93-ї бригади ЗСУ Олексія Болдирєва, яку він особисто передав BABYLON'13. Дивіться на нашому YouTube-каналі з 14 січня 2019-го", – мовиться в описі до відео.

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Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Що відомо про бої за Донецький аеропорт? Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань з іншої. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.



Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".