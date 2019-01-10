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      Бої за Донецький аеропорт: у мережі опублікували досі не бачене відео

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      Бої за Донецький аеропорт
      Бої за Донецький аеропорт / 24 канал

      В інтернет виклали унікальний відеозапис, на якому зафіксовані бої за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках. Ці кадри зняв боєць 93-ї бригади Олексій Болдирєв з позивним "Малюк", який загинув 9 грудня 2015 року на Донеччині.

      Відео з назвою "Аеропорт. Хроніка кіборга" з’явилося на YouTube-каналі BABYLON'13.

      "З часом багато подій втрачають свою вагу. Втім, це не стосується боїв за Донецький аеропорт, які відбувалися взимку 2014-15 рр. Унікальна хроніка бійця 93-ї бригади ЗСУ Олексія Болдирєва, яку він особисто передав BABYLON'13. Дивіться на нашому YouTube-каналі з 14 січня 2019-го", – мовиться в описі до відео.

      Читайте також: Чотири роки потому: свіжі фото Донецького аеропорту опублікували у мережі

      Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

       

      Що відомо про бої за Донецький аеропорт? Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань з іншої. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.

      Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".

      Теги: Новини Донецька Новини України Війна на Донбасі Донецький аеропорт НАТО
      Джерело: 24 Канал
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