Чотири роки потому: свіжі фото Донецького аеропорту опублікували у мережі

У мережі з’явилися свіжі фото Донецького аеропорту, бої за який у 2014-2015 роках були надзапеклими. На одній зі світлин можна побачити залишки диспетчерської вежі аеропорту, а на іншій – зруйнований новий термінал.

Відповідні фотографії опублікував журналіст і фотограф Сергій Лойко на своїй сторінці у Facebook.

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"Аеропорт імені Сергія Прокоф'єва. Зараз. Чотири роки потому. Новий термінал", – підписав він одну зі світлин.

Також представник ЗМІ оприлюднив вигляд летовища з іншого боку.

"Аеропорт ім Сергія Прокоф'єва. Зараз. Вигляд з іншого боку. Праворуч – залишки диспетчерської вишки", – зазначив Сергій Лойко під іншим фото.

Нагадаємо, нещодавно мережу збурив зроблений у Донецькому аеропорту відеозапис, який виклали проросійській бойовики на Донбасі. На кадрах, зокрема, можна побачити, як окупанти танцюють і співають на території захопленого та зруйнованого у 2015 році летовища.