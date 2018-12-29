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      Четыре года спустя: свежие фото Донецкого аэропорта опубликовали в сети

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      В сети показали свежие фото Донецкого аэропорта (иллюстративное фото)
      В сети показали свежие фото Донецкого аэропорта (иллюстративное фото) / Соцсети

      В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта, бои за который в 2014-2015 годах были чрезвычайно ожесточенными . На одной из фотографий можно увидеть остатки диспетчерской вышки аэропорта, а на другой – разрушенный новый терминал.

      Соответствующие фотографии опубликовал журналист и фотограф Сергей Лойко на своей странице в Facebook.

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      "Аэропорт имени Сергея Прокофьева. Сейчас. Четыре года спустя. Новый терминал", – подписал он одну из фотографий.

      Также представитель СМИ обнародовал вид аэропорта с другой стороны.

      "Аэропорт им Сергея Прокофьева. Сейчас. Вид с другой стороны. Справа – остатки диспетчерской вышки", – отметил Сергей Лойко под другим фото.

      Напомним, недавно сеть взбудоражила сделанная в Донецком аэропорту видеозапись, которую выложили пророссийской боевики на Донбассе. На кадрах, в частности, можно увидеть, как оккупанты танцуют и поют на территории захваченного и разрушенного в 2015 году аэропорта.

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Донецка Донецкий аэропорт
      Источник: 24 канал
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