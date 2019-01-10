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      Бои за Донецкий аэропорт: в сети опубликовали ранее не демонстрировавшееся видео

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      Бои за Донецкий аэропорт: видео боя за Донецкий аэропорт в 2014-2015
      Бои за Донецкий аэропорт / 24 канал

      В интернет выложили уникальное видео, на котором зафиксированы бои за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах. Эти кадры снял боец 93-й бригады Алексей Болдырев с позывным "Малыш", который погиб 9 декабря 2015 года на Донбассе.

      Видео с названием "Аэропорт. Хроника киборга" появилось на YouTube-канале BABYLON'13.

      "Со временем многие события теряют свой вес. Впрочем, это не касается боев за Донецкий аэропорт, которые происходили зимой 2014-15 гг. Уникальная хроника бойца 93-й бригады ВСУ Алексея Болдырева, которую он лично передал BABYLON'13. Смотрите на нашем YouTube-канале с 14 января 2019-го", – говорится в описании к видео.

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      Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

       

      Что известно о боях за Донецкий аэропорт?
      Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года и стали одними из самых ожесточенных на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами с одной стороны и силами пророссийских вооруженных группировок с другой. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны.
      Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "Киборги".

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе НАТО Донецкий аэропорт
      Источник: 24 Канал
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