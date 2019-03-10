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      Окупант Гіркін продає медаль з цікавим зображенням Путіна за окупацію Криму

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      Ігор Стрєлков-Гіркін на початку конфлікту на Донбасі
      Ігор Стрєлков-Гіркін на початку конфлікту на Донбасі / EPA

      Один із перших окупантів України Ігор Стрєлков (Гіркін) виставив на продаж медаль, яку він отримав за незаконне захоплення Росією Криму у 2014 році. Стартова ціна нагороди становить 1 мільйон рублів (за останнім курсом від НБУ, близько 400 тисяч гривень).

      Відповідний лот під номером 382 з’явився на сайті аукціонної фірми "Монети та медалі". В його описі мовиться, що медаль діаметром у 51,2 міліметри виготовлено з золота 750 проби.

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      "Збереженість – відмінна, медаль вкладено в оригінальну коробку з полірованого дерева. Цікавий і дуже рідкісний артефакт новітньої історії. Медаль є недержавною нагородою Благодійного фонду святителя Василя Великого, її вручали особам, які зробили найбільший особистий внесок у "повернення" Криму до Росії. Представлений екземпляр медалі було присуджено Ігорю Стрєлкову – державному, військовому та політичному діячу, публіцисту та письменнику", – переконують організатори аукціону.

      Путін, Крим, медаль, Гіркін, Стрєлков
      Аверс медалі, яку Гіркін отримав за окупацію Криму 

      Нагорода має порядковий номер 4, кому належать перші три – невідомо. На її аверсі зображено чинного російського президента Володимира Путіна в образі римського імператора, а на реверсі – карту Криму.

      Путін, Крим, медаль, Гіркін, Стрєлков
       

      Реверс медалі, яку Гіркін отримав за окупацію Криму

      У ЗМІ поширюють коментар Стрєлкова-Гіркіна, в якому той підтвердив факт вручення цієї медалі. Її він отримав навесні 2014 року – до початку подій на Донбасі. Продаж нагороди він пояснює матеріальними проблемами та тим, що не відчуває до неї пієтету, оскільки вона – не державна та не бойова. Водночас, за його словами, зображеного на ній Путіна він "відверто зневажає". Наразі журналістам 24 каналу не вдалося підтвердити справжність цього коментаря.

      Путін, Крим, медаль, Гіркін, Стрєлков
      Коментар Стрєлкова-Гіркіна щодо медалі за окупацію Криму 

      Хто такий Ігор Стрєлков? Його справжнє ім’я – Ігор Всеволодович Гіркін. Народився він 17 грудня 1970 році у Москві. Став відомим на початку протистояння України та Росію на південному сході (весна 2014 року). Зокрема, він є причетним до захоплення Верховної ради АР Крим. Також Стрєлков-Гіркін командував штурмом фотограметричного центру у Сімферополі (у результаті загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Кокурін) та був керівником російського диверсійного угруповання у Сімферополі. За інформацією ЗМІ, він був куратором перемовин самопроголошеного "прем'єр-міністра Криму" Сергія Аксьонова з російським керівництвом.

      Після окупації Криму Гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін, який прибув з Росії, захопив в квітні того ж року міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. З 16 травня до 14 серпня 2014 року займав посаду "міністра оборони" фейкової "ДНР". На Донбасі він ще організував незаконне утримання військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ВДВ ЗСУ у Слов'янську 16 квітня 2014 року. Група під керівництвом Гіркіна організувала й викрадення, катування та вбивство депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, студента КПІ Юрія Поправка та учасника Євромайдану Юрія Дяковського. 

      Україна щодо Стрєлкова-Гіркіна розпочала кримінальне провадження за фактом організації викрадення людини, катування та умисного вбивства, а також вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, проведення диверсійно-підривної діяльності та організації масових заворушень на території України. Його оголошено у розшук. Гіркіну закидають створення терористичної організації та здійснення терактів в Україні.

      Крім того, як російський "доброволець" Гіркін брав участь у сепаратистських виступах в Придністров'ї в червні-липні 1992 року та виконував спеціальні завдання у низці регіонів Росії. За даними правозахисників, у 2001 році, будучи офіцером 45-го розвідувального полку спеціального призначення, був причетним до серії викрадень людей у Чечні, в районі селищ Хатуні, Махкет та Тевзені. Викрадені особи досі вважаються зниклими безвісти.

      Що відомо про Благодійний фонд Василя Великого? Його засновник – російський підприємець Костянтин Малофєєв. Україна та Євросоюз звинувачували його у фінансуванні проросійських бойовиків на Сході України через цю організацію. На сайті фонду немає згадок про те, що він видавав таку нагороду.

      У 2017 році під час дебатів з російським опозиціонером Олексієм Навальним Гіркін заявляв, що війну на Донбасі розпочав саме він, а гроші на це взяв у Криму.

      "Я можу сказати, що зброю я взяв в Криму, там же взяв і дуже невеликі гроші, які у мене були, досить невеликі. А на інші питання я як офіцер просто не можу та не буду відповідати, тому що відповідь на це питання позбавить мене моєї офіцерської честі", – переконував окупант.

      У 2014 році, колишній керівник бойовиків Донбасу також запевняв, що спусковий гачок війни все-таки натиснув він.

      Якби наш загін не перейшов кордон, в результаті все б скінчилося, як в Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, обпалених, заарештованих. І на цьому б скінчилося. А практично маховик війни, яка до сих пір йде, запустив наш загін. Ми змішали всі карти на столі. Всі! І з самого початку ми почали воювати серйозно,
      – казав Гіркін.

      якими гучними заявами упродовж останнього часу відзначався стрєлков-гіркін:
      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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