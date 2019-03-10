Окупант Гіркін продає медаль з цікавим зображенням Путіна за окупацію Криму

Один із перших окупантів України Ігор Стрєлков (Гіркін) виставив на продаж медаль, яку він отримав за незаконне захоплення Росією Криму у 2014 році. Стартова ціна нагороди становить 1 мільйон рублів (за останнім курсом від НБУ, близько 400 тисяч гривень).

Відповідний лот під номером 382 з’явився на сайті аукціонної фірми "Монети та медалі". В його описі мовиться, що медаль діаметром у 51,2 міліметри виготовлено з золота 750 проби.

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"Збереженість – відмінна, медаль вкладено в оригінальну коробку з полірованого дерева. Цікавий і дуже рідкісний артефакт новітньої історії. Медаль є недержавною нагородою Благодійного фонду святителя Василя Великого, її вручали особам, які зробили найбільший особистий внесок у "повернення" Криму до Росії. Представлений екземпляр медалі було присуджено Ігорю Стрєлкову – державному, військовому та політичному діячу, публіцисту та письменнику", – переконують організатори аукціону.



Аверс медалі, яку Гіркін отримав за окупацію Криму

Нагорода має порядковий номер 4, кому належать перші три – невідомо. На її аверсі зображено чинного російського президента Володимира Путіна в образі римського імператора, а на реверсі – карту Криму.





Реверс медалі, яку Гіркін отримав за окупацію Криму

У ЗМІ поширюють коментар Стрєлкова-Гіркіна, в якому той підтвердив факт вручення цієї медалі. Її він отримав навесні 2014 року – до початку подій на Донбасі. Продаж нагороди він пояснює матеріальними проблемами та тим, що не відчуває до неї пієтету, оскільки вона – не державна та не бойова. Водночас, за його словами, зображеного на ній Путіна він "відверто зневажає". Наразі журналістам 24 каналу не вдалося підтвердити справжність цього коментаря.



Коментар Стрєлкова-Гіркіна щодо медалі за окупацію Криму

Хто такий Ігор Стрєлков? Його справжнє ім’я – Ігор Всеволодович Гіркін. Народився він 17 грудня 1970 році у Москві. Став відомим на початку протистояння України та Росію на південному сході (весна 2014 року). Зокрема, він є причетним до захоплення Верховної ради АР Крим. Також Стрєлков-Гіркін командував штурмом фотограметричного центру у Сімферополі (у результаті загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Кокурін) та був керівником російського диверсійного угруповання у Сімферополі. За інформацією ЗМІ, він був куратором перемовин самопроголошеного "прем'єр-міністра Криму" Сергія Аксьонова з російським керівництвом.



Після окупації Криму Гіркін перебрався на Донбас, де очолюваний ним загін, який прибув з Росії, захопив в квітні того ж року міста Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині. З 16 травня до 14 серпня 2014 року займав посаду "міністра оборони" фейкової "ДНР". На Донбасі він ще організував незаконне утримання військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади ВДВ ЗСУ у Слов'янську 16 квітня 2014 року. Група під керівництвом Гіркіна організувала й викрадення, катування та вбивство депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, студента КПІ Юрія Поправка та учасника Євромайдану Юрія Дяковського.



Україна щодо Стрєлкова-Гіркіна розпочала кримінальне провадження за фактом організації викрадення людини, катування та умисного вбивства, а також вчинення дій на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, проведення диверсійно-підривної діяльності та організації масових заворушень на території України. Його оголошено у розшук. Гіркіну закидають створення терористичної організації та здійснення терактів в Україні.



Крім того, як російський "доброволець" Гіркін брав участь у сепаратистських виступах в Придністров'ї в червні-липні 1992 року та виконував спеціальні завдання у низці регіонів Росії. За даними правозахисників, у 2001 році, будучи офіцером 45-го розвідувального полку спеціального призначення, був причетним до серії викрадень людей у Чечні, в районі селищ Хатуні, Махкет та Тевзені. Викрадені особи досі вважаються зниклими безвісти.

Що відомо про Благодійний фонд Василя Великого? Його засновник – російський підприємець Костянтин Малофєєв. Україна та Євросоюз звинувачували його у фінансуванні проросійських бойовиків на Сході України через цю організацію. На сайті фонду немає згадок про те, що він видавав таку нагороду.

У 2017 році під час дебатів з російським опозиціонером Олексієм Навальним Гіркін заявляв, що війну на Донбасі розпочав саме він, а гроші на це взяв у Криму.

"Я можу сказати, що зброю я взяв в Криму, там же взяв і дуже невеликі гроші, які у мене були, досить невеликі. А на інші питання я як офіцер просто не можу та не буду відповідати, тому що відповідь на це питання позбавить мене моєї офіцерської честі", – переконував окупант.

У 2014 році, колишній керівник бойовиків Донбасу також запевняв, що спусковий гачок війни все-таки натиснув він.

Якби наш загін не перейшов кордон, в результаті все б скінчилося, як в Харкові, як в Одесі. Було б кілька десятків убитих, обпалених, заарештованих. І на цьому б скінчилося. А практично маховик війни, яка до сих пір йде, запустив наш загін. Ми змішали всі карти на столі. Всі! І з самого початку ми почали воювати серйозно,

– казав Гіркін.