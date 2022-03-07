Дерзкий Кремль требует обеспечить безопасность россиян
В Кремле заявили о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. Нападение произошло ночью 7-го марта.
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В здание "Русского дома" в Париже была брошена бутылка с горючей жидкостью. Сообщается, что пострадавших нет.
Дерзкий Кремль требует от французских властей обеспечить безопасность официальных учреждений РФ.
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