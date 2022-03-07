Зухвалий Кремль вимагає забезпечити безпеку росіян

У Кремлі заявили про напад на представництво Росспівробітництва у Парижі. Напад стався вночі 7-го березня.

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У будівлю "Русского дому" в Парижі було кинуто пляшку з горючою рідиною. Повідомляється, що постраждалих немає.

Зухвалий Кремль вимагає від французької влади забезпечити безпеку офіційних установ РФ.

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