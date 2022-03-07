Зухвалий Кремль вимагає забезпечити безпеку росіян
У Кремлі заявили про напад на представництво Росспівробітництва у Парижі. Напад стався вночі 7-го березня.
До теми Росія погрожує країнам Балтії через підтримку України
У будівлю "Русского дому" в Парижі було кинуто пляшку з горючою рідиною. Повідомляється, що постраждалих немає.
Зухвалий Кремль вимагає від французької влади забезпечити безпеку офіційних установ РФ.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!