При этом деньги за ожидания он списал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Таксиста "наказали"

Во вражеских медиа жалуются на приезжего таксиста, не захотевшего везти раненого оккупанта в военной форме.

Пропагандисты рассказывают легенды, как фронтовик "Каспер" на поле боя якобы "спас жизнь пятерых ребят". Там же он получил ранение и проходил реабилитацию в столичном госпитале.

Однажды он решил вызвать такси, но "в связи со сложностями в движении из-за подорванного здоровья" он задержался, идя к машине.

Увидев такую картину, таксист списал деньги за ожидание, отказался подобрать своего пассажира и уехал.

Тем временем оскорбленный оккупант пожаловался в так называемую российскую общину юго-западного округа Москвы. Ее хакеры нашли водителя и "наказали" – "донесли до него правила достойного поведения и уважения защитникам России".