При цьому гроші за очікування він таки списав. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Таксиста "покарали"

У ворожих медіа скаржаться на приїжджого таксиста, який не захотів везти пораненого окупанта у військовій формі.

Пропагандисти розповідають легенди, як фронтовик "Каспер" на полі бою нібито "врятував життя п'ятьох хлопців". Там же він дістав поранення і проходив реабілітацію у столичному госпіталі.

Одного разу він вирішив викликати таксі, але "у зв'язку зі складнощами в русі через підірване здоров'я" він затримався, йдучи до машини.

Побачивши таку картину, таксист списав гроші за очікування, відмовився підібрати свого пасажира та поїхав геть.

Тим часом ображений окупант поскаржився до так званої російської громади південно-західного округу Москви. Її хакери знайшли водія і "покарали" – "донесли до нього правила гідної поведінки і поваги щодо захисників Росії".