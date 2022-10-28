Резня, которую устроили оккупанты возле Киева, была "стратегической жестокостью": расследование

Киевщина стала одним из первых символов украинской трагедии – из-за массовости и концентрации российских преступлений. Здесь Украина и мир увидели, как выглядит "русский мир".

Но, как оказалось, массовые зверства захватчиков по дороге в Киев в начале полномасштабного вторжения России в Украину не были случайной жестокостью отдельных солдат, офицеров или подразделений. Это была "стратегическая жестокость", призванная страхом сделать невозможным любое сопротивление.

Кстати Капитану-изменнику, воевавшему на стороне оккупантов в Буче и Ирпене, грозит до 15 лет тюрьмы

Новые детали зверств оккупантов в Киевской области

К такому выводу пришло совместное расследование информагентства Associated Press и выходящей на канале PBS программы "Передовая" (Frontline).

Данные лондонского Королевского института оборонных исследований подтверждают, что двигавшиеся из Беларуси в направлении Киева войска получили приказ блокировать и уничтожать "националистическое сопротивление".

Эксперты изучили копии российских планов боевых действий. Также они отмечают, что захватчики пользовались списками, разработанными российской разведкой для проведения "зачисток". Оккупанты прочесывали населенные пункты для выявления и нейтрализации лиц, которые могут представлять для них потенциальную угрозу.

Кто давал приказы оккупантам Киевской области

За этот фронт отвечал генерал-полковник Александр Чайко. Он известен в мире по своей жестокости, когда командовал российскими силами в Сирии.

Старший научный сотрудник института Джек Уотлинг, который поделился полученными планами боевых действий с Associated Press, отметил, что "эти приказы писались на уровне Чайко, поэтому он должен их видеть и подписаться под ними".

Очевидцы, которым удалось выжить в Буче, а также в Озерах, Бабинцах и Здвижовке и других населенных пунктах, находившихся под контролем российских войск под командованием генерала Чайко, сообщили, что российские солдаты пытали и убивали людей при малейшем подозрении в оказании помощи ВСУ.

Перехваты телефонных разговоров оккупантов с родными также свидетельствуют о том, что захватчикам давали приказ жестоко вести себя противниками украинцев.

Что произошло в Буче и Ирпене

В начале полномасштабной войны российские оккупанты захватили Бучу и Ирпень Киевской области. Города пробыли в оккупации около месяца. После освобождения Киевщины, украинцы и весь мир увидели настоящее лицо "русского мира". Захватчики издевались над местным населением, пытали и насиловали людей. Большинство домов они обворовали, вывезли даже привычные для всех вещи.

В июне МВД Украины сообщило, что в районе Бучи погибло 1137 человек, из них 461 – непосредственно в этом городе. Еще около 300 местных жителей были убиты в Ирпене.

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