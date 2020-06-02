На шестой год оккупации Крыма и войны на Донбассе, которую начали российские военные на полуострове решили вручать медали "за сохранение мира между Украиной и Россией". Первым ее получил ставленник Путина в Крыму Сергей Аксенов.

Медаль придумала так называемая "Украинская община Крыма". А вручать ее будут "за вклад в развитие дружественных отношений народов России и Украины", сообщают российские СМИ.

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Цинизм этой ситуации придает то, что медаль получила название "Переяславская рада". Хотя оригиналы документов после нее не сохранились, но именно по ее итогам Украина попала под власть московского царя.

К слову, Крым вошел в состав Украины во время празднования 300-летия Переяславской Рады в 1954 году.

Первым же медаль должен получить глава оккупационного правительства в Крыму Сергей Аксенов. На полуострове уверяют, что именно он помог в открытии информационного портала и издании журнала на украинском языке.

Аннексия Крыма Россией: коротко