Оккупантам в Крыму начали вручать медали "за сохранение мира между Украиной и Россией"
На шестой год оккупации Крыма и войны на Донбассе, которую начали российские военные на полуострове решили вручать медали "за сохранение мира между Украиной и Россией". Первым ее получил ставленник Путина в Крыму Сергей Аксенов.
Медаль придумала так называемая "Украинская община Крыма". А вручать ее будут "за вклад в развитие дружественных отношений народов России и Украины", сообщают российские СМИ.
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Цинизм этой ситуации придает то, что медаль получила название "Переяславская рада". Хотя оригиналы документов после нее не сохранились, но именно по ее итогам Украина попала под власть московского царя.
К слову, Крым вошел в состав Украины во время празднования 300-летия Переяславской Рады в 1954 году.
Первым же медаль должен получить глава оккупационного правительства в Крыму Сергей Аксенов. На полуострове уверяют, что именно он помог в открытии информационного портала и издании журнала на украинском языке.
Аннексия Крыма Россией: коротко
- В феврале 2014 года Россия начала аннексию Крыма. Произошло это во время протестов Евромайдана в Украине. На полуострове были заблокированы украинские военные части российскими военными без опознавательных знаков. Впоследствии они были захвачены.
- На то время все проукраинские митинги на полуострове массово подавлялись – агенты российских спецслужб похищали участников протеста и убивали их, запугивая других мирных жителей.
- 16 марта в Крыму состоялся так называемый "референдум", на котором был поставлен вопрос о вхождении Крыма в состав России. Само волеизъявление происходило под присмотром российских войск. Украина не признала результаты этого референдума.
- 18 марта президент России Владимир Путин объявил о присоединении Крыма и Севастополя в состав России. ООН не признает Крым российской территорией.