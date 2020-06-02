На шостий рік окупації Криму та війни на Донбасі, яку розпочали російські військові, на півострові вирішили вручати медалі "за збереження миру між Україною та Росією". Першим її отримав ставленик Путіна в Криму Сергій Аксьонов.

Медаль заснувала так звана "українська громада Криму". А вручатимуть її "за внесок у розвиток дружніх сосунків народів Росії та України", повідомляють російські ЗМІ.

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Цинізму цій ситуації додає те, що медаль отримала назву "Переяславська рада". Хоча оригінали документів після неї не збереглися, але саме за її підсумками Україна потрапила під владу московського царя.

До слова, Крим увійшов до складу України під час святкування 300-ліття Переяславської Ради в 1954 році.

Першим же медаль має отримати глава окупаційного уряду в Криму Сергій Аксьонов. На півострові переконують, що саме він допоміг у відкритті інформаційного порталу та виданні журналу українською мовою.

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