Окупантам в Криму почали вручати медалі "за збереження миру між Україною та Росією"
На шостий рік окупації Криму та війни на Донбасі, яку розпочали російські військові, на півострові вирішили вручати медалі "за збереження миру між Україною та Росією". Першим її отримав ставленик Путіна в Криму Сергій Аксьонов.
Медаль заснувала так звана "українська громада Криму". А вручатимуть її "за внесок у розвиток дружніх сосунків народів Росії та України", повідомляють російські ЗМІ.
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Цинізму цій ситуації додає те, що медаль отримала назву "Переяславська рада". Хоча оригінали документів після неї не збереглися, але саме за її підсумками Україна потрапила під владу московського царя.
До слова, Крим увійшов до складу України під час святкування 300-ліття Переяславської Ради в 1954 році.
Першим же медаль має отримати глава окупаційного уряду в Криму Сергій Аксьонов. На півострові переконують, що саме він допоміг у відкритті інформаційного порталу та виданні журналу українською мовою.
Анексія Криму Росією: коротко
- В лютому 2014 року Росія розпочала анексію Криму. Сталося цей під час протестів Євромайдану в Україні. На півострові були заблоковані українські військові частини російськими військовими без розпізнавальних знаків. Згодом їх було захоплено.
- На той час всі проукраїнські мітинги на півострові масово придушувалися – агенти російських спецслужб викрадали часників протесту та вбивали їх, залякуючи інших мирних мешканців.
- 16 березня в Криму відбувся так званий "референдум", на якому було поставлено питання про входження Криму до складу Росії. Сам волевиявлення відбувалося під наглядом російських військ. Україна не визнала результати цього референдуму.
- 18 березня президент Росії Володимир Путін оголосив про приєднання Криму та Севастополя до складу Росії. ООН не визнає Крим російською територією.