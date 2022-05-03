Оккупантам снова не удалось спрятаться от ВСУ: российская техника вспыхнула

Российские оккупационные войска должны помнить, что их ожидает наказание за войну против Украины. И это наказание может упасть им на голову в любой момент.

Так произошло с российскими десантниками на передовой. Они обустроили себе штаб в одном из домов, а рядом поставили три БТР и один танк. Оккупанты считали, что хорошо замаскировали свою технику, поэтому могут чувствовать себя здесь в безопасности.

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Но бойцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского имели в этом отношении другое мнение. Обнаружив врагов с помощью аэроразведки, они накрыли их артиллерийским огнем. Он оказался достаточно прицельным. Техника врага вспыхнула.

Некоторые оккупанты, которые до этого скрывались в доме, решили скрыться на одном из БТР. Но не удалось. Поэтому бросились наутек от него. Здесь их и застал еще один удар украинских артиллеристов.

Видео уничтожения танка и БТР противника

Стоит добавить, что украинские военные не раскрывают данных о том, где именно враг получил такие прицельные удары. Так же пока неизвестно, какие потери понесли оккупанты.

Днем ранее бойцы 30-й ОМБр опубликовали еще одно видео уничтожения танка и БМП с помощью артиллерии.

"Непутевые рашисты живут по такому принципу: "хочешь, чтобы никто не нашел – поставь на видном месте". Вот и поставили танк и БМП таким образом, чтобы стало удобно до них добраться танкистам и артиллеристам бригады", – подписали это видео украинские бойцы.

Видео уничтожения танка и БМП противника

Потери врага

Уничтоженный танк и БМП пополнили список потерь российской оккупационной армии в войне против Украины. За 69 дней войны, продолжающейся с 24 февраля, украинские военные уничтожили 1062 танка врагов. Только за 2 мая было уничтожено 14 танков.

Что касается уничтоженных боевых бронированных машин, то их количество – 2567. 2 мая россияне лишились 48 таких единиц.

Что касается живой силы, то по данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов составляют 24200. Из низ около 400 убитых – только за 2 мая. При этом подсчет потерь затруднен из-за активных боевых действий.