Оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи, – СБУ развенчала очередной миф Кремля

Российская пропаганда продолжает распространять дезинформацию об Украине. СБУ активно развенчивает фейки.

Об очередной дезинформации сообщили в пресс-службе СБУ вечером 28 февраля. В России разгоняют фейк о том, что "оккупанты ставят оборудование мобильной связи, которое может перебивать украинские сети".

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Пропагандисты начали давать "советы" о том, как "правильно" выбрать сеть. В СБУ говорят, что это очередная ложь Кремля.

Заявляем официально: оккупантам вместо оборудования лучше ставить свечи. За упокой,

– подчеркнули в спецслужбе.

Граждан Украины призвали не поддаваться враждебным фейкам. "Все будет Украина!", – добавили.

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