Об этом говорится в сообщении СБУ. Эту методичку использовали во время концерта в Лужниках и во время экономического форума в Санкт-Петербурге.

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Методички использовать обязательно

Документ, который удалось перехватить СБУ, имеет отметку "к неукоснительному использованию". В методичках от ФСБ говорится, что нужно хвалить Путина, потому что он "лично спас Россию от уничтожения", а россиян "спас от стояния на коленях".

Именно по этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены. Ими пользовались и на концерте в Лужниках в марте, и на Экономическом форуме в Петербурге в июне,

– объяснил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Кроме того, для того, чтобы создать иллюзию аргументации агенты ФСБ в своих лживых методиках приводят "самую правдивую статистику", в которой говорится о якобы огромной поддержке российского диктатора Путина и о том, что санкции никак не влияют на россиян. Это направлено на то, чтобы россияне не боялись дефолта и ужесточения санкций.

"Россия может продолжать лгать своим гражданам и рассказывать, "как у них все хорошо", но правда в том, что российская армия убивает мирных украинцев", – подчеркнул Дехтяренко.

СБУ разоблачила агентурную сеть России в Украине

24 июня в СБУ сообщили о разоблачении агентурной сети российской разведки в Украине. Одним из ее участников стал одиозный нардеп Андрей Деркач. Против нардепа сразу же возбудили уголовное дело.

По данным следствия, Деркач контролировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях Украины. Этих силовиков должны были использовать для быстрого захвата Украины. На реализацию своих планов Россия выделяла по 3 – 4 миллиона долларов раз в несколько месяцев. Значительную часть этих денег Деркач взял себе.

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